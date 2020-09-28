Ведущую перестали узнавать

Совсем недавно Екатерина Стриженова пережила трагедию – скончалась ее мать. Несмотря на это телеведущая вышла на связь и показала себя в домашней обстановке. Однако подписчиков насторожил внешний вид звезды: в Сети заметили, что она сильно изменилась.

Ведущая "Время покажет" поделилась небольшой радостью – у нее зацвели гладиолусы, которые она посадила впервые. Стриженова, держа на руках свою собаку, похвасталась своим садом, опубликовав короткое видео в "Инстаграм".

В комментариях тут же принялись обсуждать внешность Екатерины. Подписчики отметили, что на телеэкране она выглядит совсем иначе. Звезде написали, что она сильно постарела – теперь ее буквально не узнать:

"А без грима вы совсем другая", "Старая стала какая", "Я вас не узнала", "Это кто?!? Стриженова?!? Что с вами произошло?"

Один из комментаторов вспомнил, что в начале сентября Стриженова пережила трагедию, вероятно поэтому стала выглядеть иначе: "Если учесть, что Катя совсем недавно похоронила маму, опухшие глаза".

Впрочем, поклонники телеведущей ответили критикующим вместо самой артистки. Они отметили, что для своих 52 лет Стриженова выглядит женственно и ухоженно: "Как можно писать такую чушь! Про старение или плохо выглядит! Екатерина всегда хорошо выглядит!", "Вы красивая, шикарная и женственная. Оставайтесь такой долгие годы, украшайте этот мир", "Нормально выглядит для своего возраста, и очень ухоженная, собранная!"

Ранее Стриженова довела до слез свою дочь, прилетевшую из США.