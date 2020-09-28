Девушка едва прикрыла формы руками

Надежда Сысоева поделилась с подписчиками пикантным снимком. Это вызвало бурную реакцию у пользователей Сети.

На фотографии актриса обнажена по пояс. Девушка спустила лямки купальника и прикрыла грудь руками. Сысоева позирует на фоне больших пальмовых листьев.

"Можно одну летнюю фотографию в моей осенней ленте?" – поинтересовалась звезда Comedy Woman.

Также Надежда напомнила, что участвует в конкурсе от эротического журнала "Максим". Она входит в номинацию "100 самых sexy девушек страны". Актриса намекнула, что ей нужны голоса поклонников.

Подписчики Сысоевой остались в восторге от смелого снимка.

"Ну красота же", "Супер", "Надя, ты классная" – завалили свою любимицу комплиментами комментаторы.

А актриса Анастасия Уколова, известная по сериалу "Полицейский с Рублевки", сообщила, что проголосовала за телезвезду. Надежда тепло поблагодарила коллегу по шоу-бизнесу.

"Моя ты зайка, очень приятно!" – написала Сысоева.

Напомним, Надежда окончила Красноярский университет цветных металлов и золота. Она освоила специальность "Экономика и управление на предприятии".

Девушка выступала за красноярскую команду КВН "Территория Игры". В 2007 году Сысоева участвовала в конкурсе красоты, представляя родной город. В этом же году она перебралась в Москву и стала героиней женского юмористического шоу.

Недавно Сысоева поразила поклонников фотографиями без белья.