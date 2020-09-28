Умер известный российский режиссер

Сценаристу фильма "Звезда пленительного счастья" было 83 года

Режиссер и писатель Олег Осетинский скончался вчера, 27 сентября, на 84-м году жизни. О трагедии журналистам рассказала его дочь Полина Осетинская.

По словам пианистки, причиной смерти сценариста стал отказ одного из органов. Артистка добавила, что к коронавирусу это отношения не имеет, передает "Пятый канал".

Олег Осетинский написал сценарии к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья" и "Взлет". Также снял четыре картины в качестве режиссера. Кроме того, Осетинский написал три книги, а долгие годы работал в качестве журналиста в "Литературной газете" и "Известиях".

Карина СИРАЗОВА

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