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В истории с трагической гибелью дочери Владимира Конкина появилось еще больше загадок. По одной из версий, София умерла в результате несчастного случая, однако вскрытие этого не подтвердило. Об этом журналистам рассказал близкий к окружению актера источник.
В понедельник 28 сентября родственники Софии получили результаты вскрытия. В свидетельстве было указано: "Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти". Врачи не смогли подтвердить версию о несчастном случае. Таким образом, девушку могли отравить.
Как стало известно СМИ, врачи проведут еще одно исследование. Собеседники издания еще раз опровергли информацию о том, что незадолго до трагедии наследницу актера рвало вином. Кроме того, в личных вещах Софии не было штопора и пробки от бутылки, сообщил источник.
"В этой трагедии слишком много странностей для несчастного случая, коим пытаются представить смерть дочери моего доверителя",
– прокомментировала ситуацию представительница актера Юлия Нитченко. Она добавила, что пребывание дочери Конкина ночью в фитнес-клубе с документами на квартиру вызывает немало вопросов. Нитченко заявила "Московскому комсомольцу": они будут добиваться возбуждения уголовного дела.
По мнению некоторых, виновны в жуткой трагедии работники фитнес-центра, так как не присматривали за Софией должным образом.
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