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Летом 2020-го года общественность шокировала новость о том, что Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус. Вокруг этого события начали активно разрастаться сплетни. Появились слухи, что юморист закрутил роман с Яной Кошкиной. До этих пор артист никак не комментировал свою личную жизнь, но в итоге не выдержал.
Харламов заявил, что он знаком с Яной Кошкиной, но кроме как рабочих отношений у них ничего нет. Юморист признался, что ему даже неловко от распускаемых сплетен, передает Peopletalk.
Также он затронул тему развода с Кристиной Асмус. По словам Гарика, они с бывшей супругой сохранили дружеские отношения. Артисты решили, что расстанутся без громкого бракоразводного процесса.
"У нас нет вражды, мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону, суду – официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов " – сообщил Харламов.
Артист рассказал, что они продолжают работать с Кристиной на одном поле. Харламов отметил, что все осталось как прежде за исключением соответствующих пометок в паспорте.
Напомним, Харламов и Асмус состояли в браке семь лет. В 2014 году у пары родилась дочь Анастасия. В этом году девочка пошла в первый класс.
Недавно появилась информация о том, что Харламову пригрозили расправой из-за шуток в Интернете.
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