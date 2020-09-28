"Накипело": Разина захотели упрятать за решетку

"Накипело": Разина захотели упрятать за решетку
Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая "Секрета на миллион" намерена засудить продюсера из-за клеветы

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что пожаловалась в суд против продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина. Артистка решила подать против него гражданский иск. Однако Лера считает, что за оскорбления в адрес ее семьи Разин заслуживает тюремного заключения.

Стоит отметить, что Разин нередко обрушивался с критикой на Кудрявцеву – по его словам, в молодости звезда вела довольно разгульный образ жизни. Также не так давно Разин обвинил Кудрявцеву в том, что она бросила своего сына в роддоме и сбежала через окно, передает Teleprogramma.pro.

Сама Лера заявила, что виделась  с Разиным лишь дважды в жизни и совершенно не понимает, что он от нее хочет. Она уверена, что продюсер некогда популярного коллектива занимается самопиаром. Ведущая утверждает, что смотрела на выпады Разина сквозь пальцы, но в один момент он оскорбил членов ее семьи, заявив о том, что Кудрявцева родила ребенка от другого.

"Все, что он говорит – клевета. Я бы его посадила. Накипело", – заявила Лера.

Ведущая "Секрета на миллион" уверена, что суд удовлетворит ее иск, и после этого она развернет против Разина уголовное дело за клеветнические заявления.

"Я не считаю себя кровожадной, но пара годиков в тюрьме ему бы не помешали", – заявила Кудрявцева на шоу "Осторожно, Собчак".

Не так давно Разин обрушился с оскорблениями в адрес Андрея Малахова, назвав того "помойным ведущим". Продюсер выразил надежду на то, что в скором времени журналист покинет телевидение.

Егор МАЛКОВ

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