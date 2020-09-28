Россияне соболезнуют потерявшему любимую женщину Газманову

Маме артиста могло бы исполниться 100 лет

Поклонники принесли свои соболезнования Олегу Газманову в связи со смертью его матери. Вчера Зинаиде Абрамовне могло бы исполниться 100 лет. В честь юбилея родительницы певец опубликовал трогательный пост в "Инстаграм" и показал редкие фотографии из детства.

На снимках совсем маленький Газманов позирует со своей мамой. Артист поделился фотографиями с пляжа, а также домашними кадрами. Газманов рассказал подписчикам, что его родственница прошла Великую Отечественную войну, закончив воевать в звании военного врача.

В комментариях посочувствовали утрате артиста, отметив, что Зинаида Абрамовна воспитала достойного человека и талантливого музыканта:

"Светлая память вашей маме! Спасибо большое, что поделились уникальными фото!", "Царствие небесное вашей маме а вам здоровья", "Какие замечательные фотографии, теплые и уютные, детство... Прекрасная мама, такого воспитала прекрасного человечка", "Вечная память".

Мать Газманова умерла в 2006 году. Именно ей певец посвятил свою знаменитую композицию "Мама".

Совсем недавно Олег Газманов отпраздновал радостное событие. Певец поделился кадрами с торжества.