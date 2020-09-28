Артист старается не допускать былые ошибки

Никита Ефремов впервые поделился подробностями развода с коллегой по актерскому цеху Яной Гладких. По мнению знаменитости, отношения разрушились, потому что он идеализировал брак, хотя на самом деле не был готов к семейной жизни.

Женитьба Никиты и Яны для многих стала неожиданностью. Пара расписалась по время путешествия в Грузию. Не успели друзья и близкие оправиться от радостного, но весьма внезапного известия, как молодые объявили о разводе – новоиспеченная семья просуществовала всего один год. После разрыва оба артиста избегали разговоров на тему личной жизни и причин краха отношений. Наконец Ефремов решил приоткрыть завесу тайны и поделился своим видением ситуации.

По мнению звезды телесериала "Хороший человек", семья развалилась, потому что Никита не был готов к таким серьезным отношениям. В разводе актер винит себя. Он признался, что штамп в паспорте был для него возможностью, с одной стороны, что-то доказать родителям, которые давно разошлись. А с другой стороны, он считал, что может создать идеальную картинку и показать всему миру, как стоит нормально создавать семейные отношения.



В беседе с Агатой Муцениеце на ее шоу "Честный развод" Ефремов признался, что первой о разводе начала говорить Гладких. Артист считает, что они с Яной не смогли правильно определить личные границы. Сам же Никита, находясь в отношениях, больше занимался собой. Звезда вспоминает, что тогда проявлял "абсолютный эгоцентризм".



Кстати, после разрыва бывшим влюбленным удалось сохранить нормальные отношения – они продолжает общаться, хотя некоторое напряжение все же ощущается.

Памятуя о неудачном браке, сейчас Ефремов старается иначе выстраивать отношения с новой избранницей. С ведущей Марией Иваковой Никита проговаривает все внутренние переживания, говорит о том, что ему нравится, а что нет. Артист считает, что в отношениях нельзя рассчитывать, что избранник будет читать мысли и сам догадается, как сделать любимого счастливым.