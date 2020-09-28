Похоронят рядом с мамой: стали известны детали погребения дочери Конкина

Похоронят рядом с мамой: стали известны детали погребения дочери Конкина
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Тело наследницы советской звезды предадут земле 29 сентября

Внезапная смерть дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина потрясла не только родных 32-летней Софии, но и всю общественность. Девушка утонула в бассейне. Сегодня стало известно, что наследницу знаменитости похоронят на Пятницком кладбище.

Печальная церемония назначена на завтра, 29 сентября. Тело единственной дочери артиста, сыгравшего роль Шарапова в культовом фильме "Место встречи изменить нельзя", будет покоиться рядом с матерью. Софию похоронят недалеко от могилы жены Владимира Конкина Аллы. Женщина умерла 10 лет назад от рака. 

При этом загадочные обстоятельства смерти молодой девушки продолжают будоражить умы россиян не дают покоя родным и близким умершей. Результаты вскрытия говорят о том, что София утонула сама. Сотрудники фитнес-клуба, где произошла трагедия, уверяют, что девушка была пьяна и ее даже рвало красным вином. Однако родственники Софии не верят в это и ждут, что покажет анализ ее крови. Своими мыслями и переживаниями родные умершей поделились на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Ранее близкий к окружению Владимира Конкина источник рассказал, что девушку могли отравить. Вызывает сомнения и версия об опьянении. По словам инсайдера, в личных вещах Софии не было штопора и пробки от бутылки.

Ольга ФЕДОРОВА

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