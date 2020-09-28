Морозов из "Кривого зеркала" почернел от горя на прощании с Войнаровским

Морозов из "Кривого зеркала" почернел от горя на прощании с Войнаровским
Вячеслав Войнаровский. Фото ИТАР-ТАСС/ Эмиль Матвеев
Артисту стало плохо

В понедельник прошло прощание с оперным певцом Вячеславом Войнаровским. Выразить свое уважение участнику "Петросян-шоу" пришел и Александр Морозов. Однако во время церемонии юморист "Кривого зеркала" не выдержал из-за переполнявших его эмоций и схватился за сердце.

Как пишет "Экспресс газета", Морозов почернел от горя и поспешил уйти в укромное место на прощании, затем присел на кушетку тяжело дышав. 

На прощании также был и сам Евгений Петросян, Сергей Дроботенко, Михаил Вашуков и другие артисты. 

После смерти Войнаровского Морозов опубликовал в "Инстаграм" отрывок совместного выступления, назвав коллегу "любимым".

Войнаровского не стало 24 сентября на 75-м году жизни. Артист долго боролся с болезнью – он страдал от проблем с желудком. 

Внезапная утрата близкого человека потрясла не только Морозова, но и Петросяна. 

Полина ИВАНОВА

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