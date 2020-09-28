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В понедельник прошло прощание с оперным певцом Вячеславом Войнаровским. Выразить свое уважение участнику "Петросян-шоу" пришел и Александр Морозов. Однако во время церемонии юморист "Кривого зеркала" не выдержал из-за переполнявших его эмоций и схватился за сердце.
Как пишет "Экспресс газета", Морозов почернел от горя и поспешил уйти в укромное место на прощании, затем присел на кушетку тяжело дышав.
На прощании также был и сам Евгений Петросян, Сергей Дроботенко, Михаил Вашуков и другие артисты.
После смерти Войнаровского Морозов опубликовал в "Инстаграм" отрывок совместного выступления, назвав коллегу "любимым".
Войнаровского не стало 24 сентября на 75-м году жизни. Артист долго боролся с болезнью – он страдал от проблем с желудком.
Внезапная утрата близкого человека потрясла не только Морозова, но и Петросяна.
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