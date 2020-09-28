Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Не так давно молодая жена Евгения Петросяна подарила ему сына. Однако сегодня Татьяна Брухунова заставила своих поклонников переживать, потому что призналась, что заболела.
На своей странице в "Инстаграме" девушка опубликовала пост, в котором рассказала, что сильно отравилась маринованными огурцами.
"Я отравилась! Да так не на шутку: с температурой 39, обмороком и обнимашками с белым другом. Не ешьте много маринованных огурцов", – поделилась с поклонниками Брухунова (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
Избранница юмориста также посетовала, что из-за болезни не сможет отметить свой профессиональный праздник – День директора.
Подписчики Татьяны пожелали ей выздоровления и посоветовали все-таки сдать тест на коронавирус. " Боже! Танечка! Скорейшего восстановления", "Выздоравливайте пожалуйста! Я думаю, лекарства вы все принимаете. С праздником вас! Пусть все получается!", "В пятницу сын и невестка все тоже самое. Мне кажется это не отравление", "Ох. Берегите себя. Со всеми бывает оплошность. Здоровья вам!", "Сделайте тест на COVID", – написали в комментариях.
А кто-то считает, что Брухунова могла "подцепить" ротавирусную инфекцию. "Думаю, дело не в отравлении, а в ротавирусе. Вы же не ели откровенно вздутую банку и тухлые огурцы. Да и это не рыба и не грибы. Температура такая высокая тоже говорит, скорее о вирусе", – считают фолловеры.
Напомним, что ранее возлюбленной Петросяна досталось из-за фотографии с новорожденным сыном.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики