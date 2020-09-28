Наследница артиста родила дочку

Сегодня, 28 сентября, Мишель Серова удивила своих подписчиков приятной новостью, – девушка впервые стала мамой. Наследница эстрадного певца родила девочку.

На своей странице в "Инстаграм" девушка выложила снимок, на котором она стоит рядом с мужем Романом в белом льняном платье. На фотографии заметен округлившийся животик. Мишель скрывала свою беременность от поклонников, поэтому такая новость многих шокировала.

"С Днем рождения, дочка Мия! Мы с папой тебя очень ждали! Расти здоровой и красивой девочкой, а мы все для этого сделаем!" – подписала публикацию Серова (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В комментариях под постом удивленные фолловеры принялись поздравлять супругов с радостным событием. "Поздравляю, моя милая! Здоровья Вам с доченькой!", "Ура, поздравляю! Честно я думаю я не одна даже не заметила?!", "Кажется кто-то наконец-то стал Дедушкой!", "Поздравляем! Здоровья и счастья малышке, пусть растет и радует всю семью", "Поздравляю от всей души! Александр Николаевич будет лучшим в мире дедушкой, в этом нет никаких сомнений!" – написали в комментариях.

Ранее стало известно, что в Александра Серова стреляли на улице.