Супруга Михаила Солодко заявила, что муж ее постоянно избивал

Не так давно в семье актера сериала "Глухарь" и Арины Никиткиной произошла крупная ссора. По словам девушки, Михаил Солодко решил, что его возлюбленная изменяет ему, поэтому набросился на нее с кулаками. Теперь девушка боится за свою жизнь и не хочет возвращаться домой.

Никиткина рассказала, что несколько дней назад вернулась из клуба, где отдыхала с подругами. Солодко это не понравилось. Ревнивый мужчина избил свою супругу, которая почти сразу же после этого сбежала в Воронеж.

"Михаил на нее набросился. Молотил ее головой об стол, бил кулаками по лицу, пока она не потеряла сознание", – поделилась ужасающими подробностями подруга Никиткиной в эфире передачи "На самом деле".

К слову, это уже не первый раз, когда актер сериала бьет свою избранницу. Зимой мужчина сломал девушке пальцы.



Девушка пришла в студию с синяками по всему телу и призналась, что очень устала от таких отношений и хочет их прекратить. Двадцатилетней Арине удалось доказать, что она не лгала об избиениях Солодко. Правдой оказались и слова о том, что девушка никогда не изменяла мужу.

Ранее звезда "Глухаря" рассказала, как ей удалось справиться с предательством мужа.