Артисткам удалось достичь отличного эффекта с помощью профессионалов своего дела

Известный пластический хирург Амжад Аль-Юсеф оценил внешность двух королев российской эстрады Аллы Пугачевой и Софии Ротару. По мнению специалиста, внешности обеих див подверглись серьезному хирургическому вмешательству.

В случае 71-летней Пугачевой эксперт заметил качественно сделанный лифтинг шеи и лица. Скальпель помог Примадонне сохранить четкий овал и избавиться от брылей. По мнению Амжада, Алла Борисовна также подтянула себе лоб и сделала блефаропластику обоих век.

А вот внешний вид 73-летней Софии Ротару и вовсе привел хирурга, повидавшего немало усовершенствованных с помощью ножа лиц, в восторг.

"Шикарно! Это, я считаю, эталонная пластическая хирургия", - расхваливает красоту исполнительницы хита "Червона рута" специалист.

В эфире телеканала НТВ Аль-Юсеф отметил, что все вмешательства, к которым прибегла Ротару, благотворно повлияли на ее внешность, а с годами эффект только улучшился. Хирург считает, что Софии сделали операции на веках, а также убрали лишнюю кожу. Кроме того, звезде мастерски выполнили подтяжки.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева чуть не умерла после очередной операции. Несколько лет назад певице сделали неудачную липосакцию и занесли во время операции серьезную инфекцию.

