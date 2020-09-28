"Мужики штабелями будут укладываться": Барановскую в корсете спутали с Примадонной

"Мужики штабелями будут укладываться": Барановскую в корсете спутали с Примадонной
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая решилась на эксперименты со внешностью

Юлия Барановская не скрывает, что любит примерять новые образы. Телеведущая часто экспериментирует с прическами и нарядами. В этот раз девушка выложила видео, на котором демонстрирует непривычную укладку, из-за которой, по мнению ее подписчиков, Барановская стала похожа на Примадонну. 

Стилисты сделали ведущей шоу "Мужское/Женское" мелкие кудри и выделили глаза с помощью макияжа. Отдельного внимания удостоился наряд Барановской: она надела черный корсет и жакет в тон и дополнила образ массивным украшением. 

"А сегодня так. Мне нравится, ему тоже, а вам как?" – подписала видео ведущая, не забыв поблагодарить мастеров за эксперимент. 

Внешний вид Юлии привел поклонников в восторг. "Юлия вы шикарная, глаза огонь", "Подумала Пугачева помолодела", "Королева! А глаза просто морские!", "Вот так и ходи каждый день, мужики штабелями будут укладываться", "Нравится, очень моложаво", "На Аллу Борисовну похожа!", "Шикарный образ! Вы очень преобразились...Супер!", "О боже какая вы классная, глаза море... сама огонь..." – считают фанаты. 

Напомним, что недавно Барановская публично поспорила с Семенович на интимную тему. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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