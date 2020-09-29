Толкалина вышла на связь с окровавленным лицом - видео

Толкалина вышла на связь с окровавленным лицом - видео
Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
За кадром рядом с кинозвездой был неизвестный мужчина

Любовь Толкалина предстала перед поклонниками в пугающем виде. Звезда снялась с испачканным кровью лицом. Видео она опубликовала в соцсетях.

На коже и рубашке актрисы были мелкие брызги красного цвета. Впрочем, сама артистка сразу же объяснила происходящее – в самом начале ролика мужчина наносил искусственную кровь с помощью кисти.

"Даже зубы вымазали",

прокомментировала Толкалина, продемонстрировав свою улыбку в Инстаграм-историях. Скорее всего, действие происходило на съемочной площадке: за кадром слышно обсуждение, как лучше загримировать руки звезды.

Актриса не стала раскрывать тайну, для какого именно проекта она снималась в этом образе и когда зрители смогут увидеть ее с окровавленным лицом уже с экранов телевизоров.

В этом году с участием актрисы запланирован выход двух киноработ – сериала "Идеальный выбор" и фильма "Парадоксы".

Совсем недавно дочь Толкалиной вышла замуж. Букет невесты поймала 42-летняя актриса.

Карина СИРАЗОВА

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