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Любовь Толкалина предстала перед поклонниками в пугающем виде. Звезда снялась с испачканным кровью лицом. Видео она опубликовала в соцсетях.
На коже и рубашке актрисы были мелкие брызги красного цвета. Впрочем, сама артистка сразу же объяснила происходящее – в самом начале ролика мужчина наносил искусственную кровь с помощью кисти.
"Даже зубы вымазали",
– прокомментировала Толкалина, продемонстрировав свою улыбку в Инстаграм-историях. Скорее всего, действие происходило на съемочной площадке: за кадром слышно обсуждение, как лучше загримировать руки звезды.
Актриса не стала раскрывать тайну, для какого именно проекта она снималась в этом образе и когда зрители смогут увидеть ее с окровавленным лицом уже с экранов телевизоров.
В этом году с участием актрисы запланирован выход двух киноработ – сериала "Идеальный выбор" и фильма "Парадоксы".
Совсем недавно дочь Толкалиной вышла замуж. Букет невесты поймала 42-летняя актриса.
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