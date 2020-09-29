Артист пережил страшную аварию

Алексей Воробьев рассказал о том, что перенес серьезную болезнь. По словам певца, это произошло семь с половиной лет назад.

В эфире проекта "Ты супер!" Воробьев признался, что однажды проснулся в больнице парализованный на половину тела. Певец не мог двигаться из-за перенесенного инсульта, спровоцированного серьезной аварией. Исполнитель получил повреждения 25-ти процентов головного мозга.

Алексей отметил, что в этот тяжелый момент от лишился всего.

"Я потерял всё, что у меня было в жизни, всё, что я умел, всё, что я мог" – откровенно рассказал артист.

К счастью, Воробьеву удалось восстановиться после ДТП. Ему в буквальном смысле пришлось заново осваивать базовые навыки. Теперь же Воробьев не боится новых потерь, так как уже прошел через самое страшное, передает РИА ФАН.

Алексей Воробьев является одним из членов жюри в проекте "Ты супер!". Суть музыкального шоу заключается в том, чтобы помочь оставшимся без попечения родителей детям реализовать свои мечты. Помимо Воробьева выступления юных талантов оценивают певица Елка, Диана Арбенина и Игорь Крутой.

Напомним, в 2011 году Алексей Воробьев представлял Россию на конкурсе "Евровидение" в Дюссельдорфе. Певец исполнил песню "Get You" и занял 16-е место в финале. На данный момент музыкант выступает под псевдонимом Alex Sparrow.