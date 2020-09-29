Вдова Караченцова высказалась о шоу Малахова, Кудрявцевой и Борисова

На фоне разговоров о закрытии популярных ток-шоу на федеральных каналах Людмила Поргина припомнила скандал с эксгумацией тема Муслима Магомаева. Советская актриса поделилась с журналистами: тогда это привело ее в ужас.

Вдова Николая Караченцова рассказала, что на ток-шоу ей попили немало крови – постоянно объявлялись женщины, которые заявляли о романе с ее мужем. Однако пострадала не только эта пара артистов. После смерти Магомаева в студию пришла некая женщина, которая потребовала достать тело скончавшегося в 2008 г. певца из могилы, потому что якобы родила от него дочь.

"Как противно! Это какой-то маразм, понимаете?"

– возмутилась Поргина. При этом она отметила, что закрывать шоу Дмитрия Борисова, Леры Кудрявцевой и прочие вовсе не обязательно. Актриса считает, что программы должны существовать, но в другом формате – без обсуждения семейных проблем.

В пример советская кинозвезда поставила ранние выпуски Андрея Малахова. Вдова Караченцова вспомнила в разговоре с "Собеседником", что тогда телеведущий поднимал социальные проблемы и помогал людям, которые оказались в другой ситуации.

Напомним, что закрыть ток-шоу, где обсуждается личная жизнь звезд, призвал член Общественной палаты Александр Малькевич после скандала с изменой Сергея Глушко. Несмотря на то, что Наташа Королева так же оказалась в центре скандала, инициативу она не поддержала.

А вот Сергей Соседов и вовсе считает, что подобные программы просто необходимы людям.