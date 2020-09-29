"Навсегда в моем сердце": Медведева поведала о своей утрате

"Навсегда в моем сердце": Медведева поведала о своей утрате
Ирина Медведева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка призналась, что потеря близкого человека заставила ее позврослеть на несколько лет

Артистка Ирина Медведева поделилась со своими поклонниками утратой: на днях не стало ее бабушки. В этот момент знаменитость выступала на Первом канале в шоу "Три аккорда".

Произошедшее звезда считает горькой иронией: она исполняла песню Елены Ваенги "Снег", в которой содержится строчка "Мама, у меня сердце не бьется" – в тот же момент перестало биться сердце бабушки Медведевой.

Актриса поведала о том, как бабушка пережила войну, прячась от немцев в лесах на протяжении двух лет – голодные годы не прошли даром, и она передала уважение к еде своим потомкам – Ирина призналась, что никогда не выбрасывает хлеб. С жизнью звезды  связано много эпизодов с родственницей: та даже проколола однажды внучке дырки в ушах "старинным методом".

Ирина опубликовала в своем микроблоге фото, назвав ее "встречей четырех поколений" – на опубликованной фотографии ее бабушка впервые видит внука.

"И ее "унуча" (внучка) навсегда в моем сердце", – написала Медведева на своей странице в "Инстаграм".

Ирина добавила, что из-за ухода из жизни члена семьи почувствовала себя старше не десять лет – она осознала, что утрата близких заставляет взрослеть.

Ранее Олег Газманов поделился фотографией матери, скончавшейся в 2006 году. Певец опубликовал пост в соцсетях в день рождения мамы, которой могло бы исполниться 28 сентября 100 лет.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей