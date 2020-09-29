Оказалось, что девушка принимала алкоголь и снотворное

Недавно стало известно о том, что дочь актера Владимира Конкина София трагически погибла. Девушка утонула в бассейне при невыясненных обстоятельствах. Проведенная экспертиза обнаружила в организме покойной наличие посторонних веществ.

Как сообщает "Рен ТВ", в моче Софии нашли почти три промилле алкоголя, а также следы сильного снотворного. Однако ранее директор Владимира Конкина Елена Переслени, ссылаясь на результаты судмедэкспертизы, сообщила, что наследница актера не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 22 сентября появилась информация о том, что Софии стало плохо в одном из столичных фитнес-центров. Девушка, которая умела хорошо плавать, неожиданно пошла ко дну. Спустя некоторое время ее вытащил из воды тренер. Софию доставили в боткинскую больницу, где она и скончалась 24 сентября.

Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает телеканал "360".

Сами работники фитнес-центра заявили, что в день трагедии дочь Конкина появилась в спортклубе под градусом. Якобы девушку рвало красным вином, а в ее сумке обнаружили штопор и пробку от бутылки.

По мнению Владимира Конкина, его дочь убили. Эта версия появилась в связи с тем, что в этом деле имеется крайне много загадок. Так, например, результаты вскрытия показали, что смерть Софии не была несчастным случаем.

Похороны Софии состоятся сегодня, 29 сентября, на Пятницком кладбище. Девушка будет погребена рядом с матерью.