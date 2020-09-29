"Было плохо": Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем

Артистка начала подозревать у себя коронавирус

Анна Семенович рассказала подписчикам о своей болезни. Резкое ухудшение состояния певицы произошло накануне.

В "сторис" Семенович сообщила, что вчера у нее появились боль в горле и насморк. Также она перестала чувствовать вкус пищи. Экс-солистка группы "Блестящие" испугалась, что подхватила коронавирус.

"Вчера я перестала чувствовать вкус еды. И мне как-то было плохо, болело горло, насморк" – пожаловалась она.

Испуганная телезвезда сдала тест на коронавирус. Результат, к счастью, оказался отрицательным.

Анна предположила, что ее где-то продуло. Также она отметила, что из-за плохого самочувствия ей пришлось отменить все дела, передает "Пятый канал"

Недавно появилась информация о том, что певицу застукали за поцелуем с Дмитрием Губерниевым. Семенович прокомментировала ситуацию во избежание слухов об их романе. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей