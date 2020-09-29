Актриса родила девочку от режиссера Тиграна Кеосаяна

Алена Хмельницкая опубликовала фото своей 10-летней дочери Ксении. Подписчиков актрисы поразило сходство между телезвездой и ее наследницей.

На снимках юная красавица с пышными волнистыми волосами улыбается в камеру.

"Моя Гермиона) Знакомство с собой... Все только начинается. Доброе утро, мир!!!" – написала Хмельницкая под фотографиями.

Пользователей Сети очаровала внешность Ксении. Многие также отметили, что девочка очень похожа на знаменитую мать.

"Мамина копия! Красотка!" – отметила известный психолог Анетта Орлова.

О поразительной схожести также написала Татьяна Арнтгольц.

"Маленькая Алёна" – оставила свой комментарий актриса .

Напомним, у Алены Хмельницкой две дочки. Обе появились в браке с российским кинорежиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном.

Старшая наследница, 26-летняя Александра, училась в Великобритании. Позже она окончила "Школу искусств Тиша" Нью-Йоркского университета. Девушка освоила специальность, связанную с кинорежиссурой.

Ранее появилась информация о том, что Алена Хмельницкая разрыдалась из-за старшей дочери. Бурные эмоции были вызваны выступлением Александры. Отмечается, что в честь своего Дня Рождения девушка устроила концерт, где исполнила собственные песни. Актрису настолько поразил талант наследницы, что она не смогла сдержать слез.