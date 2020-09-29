Актер не может оправиться от шока

Сегодня на Пятницком кладбище похоронили дочь Владимира Конкина Софию. Отпевание было закрытым, присутствовали ее родные и друзья.

На церемонию прощания пришли Владимир Конкин, дочь Софии Алиса, жених покойной и другие близкие люди. Несчастный актер еле держался на ногах. Однако он все-таки нашел в себе силы подойти к гробу наследницы. Актер почернел от горя, передает "Экспресс Газета".

11-летняя дочь покойной не смогла сдержать слез, увидев безжизненное тело матери. Девочка до последнего не верила в произошедшее. Она надеялась, что Софию можно как-то оживить.

Дочь Конкина похоронили рядом с матерью.

Напомним, 32-летняя София ушла из жизни 24 сентября. За два дня до трагедии ей стало плохо в бассейне. Девушка, которая умела хорошо плавать, неожиданно пошла ко дну. Позже дочь Конкина доставили в одну из столичных больниц. Однако спасти ее не удалось.

Причины смерти Софии вызывают у ее родных множество вопросов. Результаты вскрытия показали, что гибель звездной наследницы не была несчастным случаем. А недавняя экспертиза вообще шокировала общественность: в моче девушки обнаружили алкоголь и следы от снотворного. Следствие по делу продолжается.