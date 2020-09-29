Звезда уверена, что ее спас Ангел-хранитель

Певица Зара чуть не стала жертвой авиакатастрофы. Девушка рассказала, как прошел ее перелет из Москвы в Томск. Как оказалось, самолет, в котором она вместе с коллективом летела на гастроли, был неисправен, поэтому долго не мог приземлиться.

На своей странице в "Инстаграм" заслуженная артистка детально описала заход на посадку.

"Я почувствовала, что происходит что-то неладное, самолет трясет. Мы снижаемся и вновь набираем высоту", – вспоминает Зара.

Певица даже успела написать своим родственникам о том, что она их сильно любит и все время думала о близких. Она призналась, что не могла перестать вспоминать своего дядю Алихана, которого не стало 40 дней назад.

Полет завершился успешно, посадка была жесткой, но Зара счастлива, что все остались живы. О том, что самолет был сломан, девушка узнала позже от своей подруги Ирины Дубцовой, которая должна была лететь этим же рейсом.

Зара уверена, что ей помог покойный дядя, который стал ее Ангелом-хранителем. "Дядя Алихан, ты меня сегодня уберег. Я тебя очень люблю. Спасибо", – написала эстрадная артистка.

Ранее звезда "Кухни" вспомнила о страшной ситуации на съемках, из-за которой она чуть не разбилась во время полета на самолете.