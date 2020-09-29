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Новость о свадьбе Михаила Шуфутинского шокировала поклонников певца. Но больше всего СМИ перемывали кости его избраннице, которая младше артиста на 30 лет. Подруга Шуфутинского Любовь Успенская заступилась за него и призвала не лезть в личную жизнь молодоженов.
Королева русского шансона считает, что никто не имеет права осуждать личную жизнь других людей, уточняет издание "Собеседник.ру". Тем более, супруга исполнителя хита "Третье сентября" умерла 5 лет назад.
"Возьмите случаи, когда богатый олигарх, имея пятерых детей, бросает жену и женится на девочке, которая ему в дочери годится! И никто не осуждает!" – рассуждает Успенская.
Певица также рассказала, что артист знаком со своей третьей женой Светланой Юразовой более 20 лет. Ради нее Шуфутинский скинул 30 килограммов.
Познакомилась пара, когда девушка выступала в танцевальном коллективе Шуфутинского. Сейчас Светлана помогает мужу в организации концертов.
Певец также рассказал, что долгое время добивался расположения Юразовой, однако лишь после смерти второй жены Шуфутинского Михаил и Светлана смогли сблизиться.
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