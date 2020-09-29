В деле дочери Конкина пропала важная улика

В деле дочери Конкина пропала важная улика
Владимир Конкин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
На исчезнувших кадрах был запечатлен момент трагедии

Детали загадочной гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина не сходят с первых полос прессы. Все новые странности будоражат умы публики и не дают убитым горем родственникам Софии пережить трагедию. О том, что в этом деле нечисто, свидетельствует вскрывшийся недавно факт – оказалось, что из фитнесс-клуба, где простилась с жизнью дочь знаменитого артиста, пропали видеозаписи.

Эксперты так и не смогли дать родным 32-летней наследницы Конкина исчерпывающий ответ – что же послужило причиной смерти молодой девушки. Теперь же выясняется, что записи, которые могли пролить свет на произошедшее в фитнес-клубе, таинственным образом исчезли.

При этом адвокат семьи Софии уверяет, что версия о смерти из-за алкогольного опьянения является выдумкой. По словам Юлии Нитченко, в крови звездной наследницы не было обнаружено следов ни алкоголя, ни сильнодействующих средств.

Представительница семьи Конкина подчеркнула, что на данный момент причина гибели Софии не установлена. При этом странности в этой печальной истории говорят о том, что исключать криминальную причину смерти нельзя, пишет издание "Комсомольская правда".

Нитченко заявила, что семья погибшей намерена разобраться в обстоятельствах смерти наследницы и приложит все усилия, чтобы восстановить записи с камер.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как тяжело переживает потерю Владимир Конкин. Во время церемонии прощания несчастный актер еле держался на ногах.

Ольга ФЕДОРОВА

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