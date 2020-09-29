Звезда "Ералаша" оказалась в центре любовного скандала

Звезда "Ералаша" оказалась в центре любовного скандала
Павел Гайдученко. Кадр из "Форс-мажор" (2017)
Актер изменял жене с ее лучшей подругой

Жена Павла Гайдученко узнала о своем муже страшную правду. Оказалось, что ее избранник, с которым она 8 лет прожила в браке, имел отношения на стороне с близкой подругой супруги. Скандал разгорелся с новой силой, когда девушка поняла, что дочка подруги очень похожа на ее собственную. 

Глаза Екатерине Ивановой открыла коллега звезды "Ералаша". Выяснилось, что Павел и его любовница не особо скрывались и даже демонстрировали свои отношения на публике. Жене Гайдученко рассказали, что ее муж давно живет с Ольгой и даже показали ей фотографии, на которых пара целуется. 

Подруга Ивановой все отрицает. Девушка не стала раскрывать личность отца ее ребенка, но заверила, что это точно не Гайдученко. 

Для того, чтобы прояснить ситуацию, актер решил сдать ДНК-тест и пройти тест на полиграфе в эфире шоу "На самом деле". Актер признался, что хочет защитить Ольгу от нападок жены. 

В итоге оказалось, что Ольга не врала и ребенка она родила от другого мужчины. Однако эксперты выяснили, что в интимных отношениях Павел и близкая подруга его жены все-таки состояли. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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