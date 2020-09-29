Музыкант скинул уже 16 килограммов

Василий Вакуленко, который известен под псевдонимом "Баста", поделился с поклонниками своими спортивными успехами. Рэпер решил привести свое тело в форму и уже похудел до 106 килограммов.

На своей странице в "Инстаграм" артист выложил фото в спортивной обтягивающей форме на фоне боксерской груши. Музыкант признался, что его изначальный вес был 122 килограмма, однако благодаря занятиям спортом он смог скинуть 16 килограммов.

"Это только начало", – написал Баста под фото.

Поклонники ростовчанина оценили его внешний вид. По их мнению, заметно похудевший рэпер стал выглядеть гораздо лучше. "Вот это уровень", "Это просто просто не реально! Как ты смог?", "Так держать. Верный курс. Молоток", "Поздравляем, шикарно выглядите", "Помолодел сразу и одышечка прошла", – написали в комментариях.

Однако многие фанаты Басты считают, что он и до этого был в отличной форме. Поклонники попросили артиста быть аккуратнее с похудением и не перестараться. "Самое главное не переборщи, а то затягивает. Ты крепкий мужчина, красавец", – считают фолловеры.

Не так давно Басту включили в список самых успешных российских звезд младше 40 лет.