Девушка предложила фанатам пообщаться в соцсети, но осталась недовольна

Дочка Анастасии Заворотнюк Анна решила уделить внимание своей многотысячной аудитории. Звездная наследница пригласила подписчиков "поболтать" в инстаграм-историях. Однако вопросы финансового характера вывели девушку из равновесия и заставили понервничать.

На нейтральные вопросы Анна отвечала спокойно. Дочь звезды телесериала "Моя прекрасная няня" рассказала подписчикам, что любит спорт и считает его способом избавиться от дурных мыслей. При этом ее любимая активность – это йога. Она также призналась, что очень любит своего молодого человека, а еще произведения писателя Михаила Булгакова. Мирное течение диалога с подписчиками оборвалось на вопросе о материальных возможностях звездной наследницы.

"На какие деньги квартиру купила? Если не работаешь?" – интересуется пользователь Сети.

Такая бесцеремонность сильно задела Анну, и она обратилась к подписчикам с вопросом.

"А вас бесят такие бестактные люди так же, как и меня?" – написала знаменитость.





В качестве вариантов ответа девушка предложила "Очень" и "Очень-очень". Стоит отметить, что большинства проголосовали за "Очень-очень".

Ранее Анна Заворотнюк рассказала о том, что хотела бы работать на телевидении. Дочь знаменитой актрисы призналась, что готова стать ведущей.