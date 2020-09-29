Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Дочка Анастасии Заворотнюк Анна решила уделить внимание своей многотысячной аудитории. Звездная наследница пригласила подписчиков "поболтать" в инстаграм-историях. Однако вопросы финансового характера вывели девушку из равновесия и заставили понервничать.
На нейтральные вопросы Анна отвечала спокойно. Дочь звезды телесериала "Моя прекрасная няня" рассказала подписчикам, что любит спорт и считает его способом избавиться от дурных мыслей. При этом ее любимая активность – это йога. Она также призналась, что очень любит своего молодого человека, а еще произведения писателя Михаила Булгакова. Мирное течение диалога с подписчиками оборвалось на вопросе о материальных возможностях звездной наследницы.
"На какие деньги квартиру купила? Если не работаешь?" – интересуется пользователь Сети.
Такая бесцеремонность сильно задела Анну, и она обратилась к подписчикам с вопросом.
"А вас бесят такие бестактные люди так же, как и меня?" – написала знаменитость.
В качестве вариантов ответа девушка предложила "Очень" и "Очень-очень". Стоит отметить, что большинства проголосовали за "Очень-очень".
Ранее Анна Заворотнюк рассказала о том, что хотела бы работать на телевидении. Дочь знаменитой актрисы призналась, что готова стать ведущей.
Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики