Родной брат погибшей Софии хочет удочерить 11-летнюю Алису

Сегодня, 29 сентября, состоялись похороны погибшей при странных обстоятельствах дочери Владимира Конкина. У Софии осталась 11-летняя дочка Алиса, которая до сих пор не может поверить в случившееся. Сейчас девочка живет со своим дядей Святославом. Дедушка Алисы рассказал, что старший сын удочерит ее.

Сам актер не сможет забрать внучку к себе, потому что в следующем году ему исполнится 70 лет.

"Мой сын Святослав собирается это сделать. У него есть жена, с которой они вместе почти 30 лет. Это их обоюдное решение", – рассказал артист в эфире шоу "Пусть говорят".

Отец девочки не поддерживает общение с семьей погибшей Софии, а также не платил алименты. Владимир Алексеевич подчеркнул, что мужчина даже не связывался с родственниками его бывшей супруги после ее смерти.

Сейчас Конкин намерен доказать, что его дочь все-таки убили, а также заниматься воспитанием своей внучки. Актер пообещал помогать ей прийти в себя после трагедии.

Ранее стало известно, как внучка актера отреагировала на новость о том, что ее мама погибла. Девочка до последнего надеялась, что сможет ее как-то оживить. Во время прощальной церемонии дочь покойной Софии не смогла сдержать слез, когда увидела безжизненное тело матери.