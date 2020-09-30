Кинематографисты работают над новым проектом

Федора Бондарчука давно восхищает талант Константина Богомолова. Ему удалось поработать со знаменитым режиссером. Результат превзошел все ожидания создателя фильма "9 рота".

Бондарчук выступает режиссером новой кинокартины "Псих", главную роль в которой сыграет муж Ксении Собчак. Сценарий к сериалу написала супруга Федора Паулина Андреева.

Кинематографист признался, что именно Богомолов вдохновил его на создание нового проекта. Как рассказал Бондарчук, он кратко описал жене идею сериала, после чего Паулина написала возможный сценарий.

Константин заинтересовался концептом сериала и принял предложение сыграть главную роль. Долгожданная работа с Богомоловым не разочаровала Бондарчука. Актерский талант коллеги настолько поразил Федора, что он сделал откровенное признание.

"Когда я вижу Богомолова в других фильмах или сериалах, я ревную. Мне хочется, чтобы он играл только у меня" – отметил он.

Напомним, Федор Бондарчук известен не только как режиссер и продюсер, но и как актер. Он сыграл в таких известных фильмах, как "9 рота", "Статский советник", "Адмиралъ" и многих других. К его режиссерским работам относятся "Тихий Дон", "Сталинград", "Притяжение", "Вторжение" и другие.