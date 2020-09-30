Трехлетняя наследница артистки исполнила военный романс

Звездная исполнительница Пелагея опубликовала в своем микроблоге трогательное видео, на котором показала, как проводит время на прогулке с дочкой. Трехлетняя Тася катается на самокате и исполняет песню военных лет "Позарастали стежки-дорожки".

Девочка, несмотря на столь юный возраст, отчетливо пропевала каждую строчку из композиции, посвященной любви в тяжелый военные годы. А подписчики Пелагеи признались, что эмоционально отреагировали на выложенное видео: одни умилялись, а у кого-то романс в исполнении ребенка вызвал ностальгию и патриотические чувства.

"Такое чудо – которое полностью в маму! Я желаю этой малышке всего самого доброго в этой жизни. Она чудо!", "До чего ж она милая. И очень, очень похожа на девочку 70-х, будто из прошлого", "Всегда с улыбкой смотрю на вашу дочь! Такая живая и настоящая, искренняя, честная, нет наигранности и фальши. Яблоко от яблони", "Страдания сердечные!!!", – пишут поклонники (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Впрочем, сама Пелагея души не чает в своей наследнике. Тася живет с мамой – после развода родители судятся из-за ребенка. Бывший супруг Пелагеи, хоккеист Иван Телегин, не может увидеться с малышкой из-за запрета Пелагеи, заявляя о том, что она не дает ему видеться с дочкой.

Представители Телегина же заявляют, что звездная исполнительница занимает довольно категоричную позицию в отношении бывшего мужа. Адвокаты утверждают, что Пелагея всячески ограждает от него дочь после того, как он стал жить с другой женщиной.

Адвокат певицы Филипп Рябченко, в свою очередь, опровергает эту информацию, заявляя о том, что звезда вовсе не пытается препятствовать общению Телегина с Тасей. Он также заявил, что хоккеист навещал свою дочь еще в сентябре, показав в качестве доказательства фотоподтверждение.