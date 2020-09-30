"У Коляна дети есть?": Баскова застали на отдыхе с незнакомкой с ребенком

"У Коляна дети есть?": Баскова застали на отдыхе с незнакомкой с ребенком
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Личность девушки пока не установили

Николай Басков отдыхает на Алтае и, как признавался сам певец, он в восторге от природных красот. Недавно артист поделился очередным фото, после которого в Сети заподозрили: он отдыхает не один.

Басков опубликовал снимок из лодки с забавным выражением лица. Позади "натурального блондина" подписчики разглядели неизвестную женщину с ребенком. После этого некоторые предположили, что в кадре с Басковым его тайная дочь:

"Мы хотим знать, кто скрывается за широкой спиной, Николай", "А что за красотки на заднем плане новые пассии", "У Коляна дети есть?"

Сейчас свою личную жизнь певец держит в тайне, хотя не так давно и признавался, что мечтает о семье и большом доме. Известно, что у Баскова есть сын Бронислав от первого брака – мальчик родился в 2006 году.

С тех пор артист не женился, однако у него было несколько громких романов, в том числе с Оксаной Федоровой и Викторией Лопыревой.

Впрочем, не все комментаторы стали лезть в личную жизнь "золотого голоса" и просто похвалили забавный кадр: "Фото суперское! Хорошего отдыха тебе, Коленька!", "Вот это эмоции", "Такой милый обаятельный и самый красивый".

Однако скандал с Белоруссией певцу до сих пор припоминают. Баскову продолжают писать гневные комментарии, что он отдыхает "на кровавые деньги".

Карина СИРАЗОВА

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