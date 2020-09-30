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Николай Басков отдыхает на Алтае и, как признавался сам певец, он в восторге от природных красот. Недавно артист поделился очередным фото, после которого в Сети заподозрили: он отдыхает не один.
Басков опубликовал снимок из лодки с забавным выражением лица. Позади "натурального блондина" подписчики разглядели неизвестную женщину с ребенком. После этого некоторые предположили, что в кадре с Басковым его тайная дочь:
"Мы хотим знать, кто скрывается за широкой спиной, Николай", "А что за красотки на заднем плане новые пассии", "У Коляна дети есть?"
Сейчас свою личную жизнь певец держит в тайне, хотя не так давно и признавался, что мечтает о семье и большом доме. Известно, что у Баскова есть сын Бронислав от первого брака – мальчик родился в 2006 году.
С тех пор артист не женился, однако у него было несколько громких романов, в том числе с Оксаной Федоровой и Викторией Лопыревой.
Впрочем, не все комментаторы стали лезть в личную жизнь "золотого голоса" и просто похвалили забавный кадр: "Фото суперское! Хорошего отдыха тебе, Коленька!", "Вот это эмоции", "Такой милый обаятельный и самый красивый".
Однако скандал с Белоруссией певцу до сих пор припоминают. Баскову продолжают писать гневные комментарии, что он отдыхает "на кровавые деньги".
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