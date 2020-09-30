Будет первенец: звезду "Содержанок" подловили с огромным животом

Будет первенец: звезду "Содержанок" подловили с огромным животом
Ольга Сутулова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Слухи о пополнении в семье 40-летней актрисы ходили давно

Летом появились слухи о том, что Ольга Сутулова и ее супруг Евгений Стычкин скоро станут родителями. Однако звездная пара никак не комментировала данную информацию, тщательно скрывая свою личную жизнь. Все домыслы подтвердила фотография звезды "Содержанок", опубликованная в "Инстаграм".

Звездный фотограф Ольга Тупоногова-Волкова выложила у себя в "сторис" снимок Сутуловой, на котором отчетливо виден округлившийся живот, передает "Woman.ru". 40-летняя актриса позирует в профиль в длинном платье, рубахе и шляпе рядом со своим портретом.

"Нет, все же это моя самая любимая фотография" – отметила Тупоногова-Волкова.

Напомним, Сутулова и Стычкин познакомились в 2007 году на съемках фильма "Контракт на любовь". В то время Евгений был женат на Екатерине Сканави. Между актерами возникла симпатия, переросшая в роман. Больше двух лет Стычкин изменял своей супруге. В итоге артист подал на развод, но не сразу согласился связывать себя новыми узами брака с Сутуловой. Только в 2012 году возлюбленные поженились.

Ранее о беременности Сутуловой сообщила ее свекровь. Ксения Рябинкина отметила, что для Евгения это будет пятый ребенок, в то время как для Ольги – первый. Мать Стычкина рассказала, что у них с невесткой сложились очень теплые отношения. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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