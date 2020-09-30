Артистка не имеет права на надбавку к пенсии, считает блогер

Скандальный блогер и писательница Лена Миро, известная своими нападками в адрес российских звезд, раскритиковала Людмилу Поргину за звание заслуженной артистки РФ. Она заявила, что актриса без всяких оснований наделена такими привилегиями.

Лена уверена, что среди современников Поргина практически никому не известна, а когда Караченцов был жив, она постоянно "таскала" больного артиста по различным ток-шоу.

Блогер прошлась по Поргиной из-за ее недавнего заявления о том, что гонорары на телевидении сильно понизились, хотя она сама вполне сносно проживает из-за надбавки к пенсии, положенной всем народным и заслуженным артистам.

В своем блоге Миро искренне недоумевает, за какие заслуги Поргина стала заслуженной артисткой страны – она считает, что ничем иным, кроме супружества с покойным Караченцовым, та не запомнилась.

Блогер возмущена: по ее словам, большинству граждан такая надбавка никогда не светит, "простым смертным", которые всю жизнь зарабатывают своим трудом, не видать в своей жизни даже такой пенсии, как у Поргиной.

"Заслуженные и народные артисты РФ, типа Людмилы Поргиной, получают тридцатку к пенсии. Абсолютно, на мой взгляд, ни за что", – пишет Миро.

Ранее Поргина прокомментировала слухи о любовной связи покойного мужа с певицей Азизой. Она заявила, что постоянно слышит о новоявленных любовницах своего супруга и относится к таким словам с иронией.

Не так давно Миро прошлась по Ольге Бузовой, которая призналась, что в ней течет "голубая кровь". Блогер раскритиковала певицу за кичливость своей родословной.