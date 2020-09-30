Певица продемонстрировала фигуру в бикини

Азиза решила отвлечься от личной драмы и отправилась на море. Звезда 1990-х опубликовала серию фотографий в бикини, однако позитивный настрой певицы, которым она поделилась с подписчиками, подхватили не все. В Сети припомнили, что артистка так и не вышла замуж, и принялись ее жалеть.

Азиза показала несколько солнечных снимков в морских волнах. На фотографиях певица позирует в разных купальниках – слитном и нескольких раздельных, демонстрируя свою фигуру. В описании к публикации она пожелала всем море позитива, несмотря ни на что.

"Бедная старая женщина на! За чем ей за муж если уже всё поздно!?"

– оставили Азизе негативный комментарий под постом (орфография и пунктуация автора сохранены). Поклонники певицы тут же принялись защищать ее, напомнив, что ей всего 56 лет и для своего возраста звезда выглядит прекрасно:

"Красивая и внешне и что главное – душой, нечастое совпадение, Женщина Мечта!", "Аза Королева морей", "Нимфа", "Идеальная".

Напомним, что совсем недавно Азиза узнала об измене своего молодого жениха Давида Григоряна. Певица не смогла смириться с неверностью экс-возлюбленного и отменила свадьбу.

Позже Григорян едва не устроил драку в студии телешоу после того, как показали доказательства его предательства.