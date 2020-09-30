Продюсер "Ласкового мая" ответил на недавнее заявление телеведущей

Конфликт между Лерой Кудрявцевой и Андреем Разиным длится не один год. Долгое время телеведущая игнорировала нападки продюсера "Ласкового мая", но теперь не выдержала и подает в суд. В недавнем интервью звезда рассказала о своем знакомстве с первым мужем Сергеем Ленюком, после чего продюсер вновь набросился на артистку.

По словам Кудрявцевой, с барабанщиком "Ласкового мая" она познакомилась на концерте. После они пошли гулять и впоследствии влюбились друг в друга. Когда телеведущая забеременела, Ленюк сделал ей предложение и забрал из Усть-Каменогорска в Москву.

А вот Разин заявляет, что на самом деле все было иначе. По словам продюсера, Ленюк с приятелем сняли Кудрявцеву и ее подругу в ресторане, после чего артистка оказалась в номере музыканта. Продюсер добавил, что она должна рассказать, как "прицепилась к группе".

Разин также повторил свое прежнее заявление о том, что отцом ребенка Кудрявцевой был вовсе не барабанщик "Ласкового мая" и предложил сделать генетическую экспертизу.

"И смерть мамы Сережи, которая не смогла это пережить, тоже на твоей совести",

– написал Разин в "Инстаграм". Кудрявцева новые обвинения пока не прокомментировала.

По словам телеведущей, в день ее знакомства с первым мужем Разина не было в городе, поэтому подробностей он знать не может. Кроме того, Кудрявцева встречалась с продюсером лично всего несколько раз.