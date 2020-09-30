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Первый канал является основой федерального вещания, и поэтому достойно порицания за нынешние ток-шоу. Такое заявление сделал член Общественной палаты Вадим Манукян, призвавший вынести проблему на государственный уровень.
Общественник сообщил, что уже на протяжении трех лет борется за качество развлекательных программ – около 250 тыс. граждан выступили за перемены в отечественном телевидении. Правда, надолго этого не хватило.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну. И, конечно, пора уже президенту России в это вмешаться", – заявляет он.
В 2019 году, заявил Манукян, телеведущая Мария Шукшина начала борьбу, нацеленную на прекращение копания в "грязном белье" знаменитостей. Достучаться пытались многие, но они не были услышаны. Эксперт признался, что, несмотря на свою идейность, сам однажды был вынужден выступить в подобной передаче, чтобы не дать опорочить память о своей покойной подруге.
Член Общественной палаты уверен: проблему давно необходимо включить в государственную повестку – необходимо вмешательство президента России, так как несколько человек не имеют права заявлять на всю РФ о том, "что такое хорошо и что такое плохо".
Манукян добавил, что госканалы необходимо переформатировать. А визитная карточка государства, Первый канал, показывает людям скандалы – гордиться здесь совершенно нечем, пишет "Дни.ру".
Ранее продюсер Максим Фадеев обрушился с критикой на российское телевидение, призвав уволить все руководство ТВ-каналов. По его словам, отечественное телевещание давно умерло как СМИ.
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