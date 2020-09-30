"Пожилая женщина": скрывшаяся за очками и капюшоном Пугачева прогулялась по саду

"Пожилая женщина": скрывшаяся за очками и капюшоном Пугачева прогулялась по саду
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Внешний вид примадонны озадачил поклонников

Алла Пугачева наслаждается золотой осенью. Певица записала видео из своего сада в подмосковной деревне Грязь, прогуливаясь по аллее.

Примадонна сняла себя крупным планом: на ней были огромные круглые очки с полупрозрачными стеклами и вязаный капюшон на голове. "Пошли по осенним листьям?" – обратилась артистка к подписчикам и устроила зрителям мини-экскурсию.

"Осенние листья шумят и шумят", – напевала свой хит Пугачева, шагая по тропинке среди опавшей листвы. В кадре можно было рассмотреть фонари и очертания дома сквозь зеленые кустарники. В последней же строчке песни она заменила слово "любимый" на имя своего супруга: "С кем рядом Максимка идет".

"Алла Борисовна, сколько в Вас энергии? Вы просто супер, ядерная станцию", "Очки просто космос! Хочу такие же", "Несравненная Алла", – восхитились Примадонной ее поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены). Однако тут же нашли те, кто был не согласен с этим мнением. Певицу в огромных очках назвали женщиной в возрасте:

"А где вы увидели энергию? Пожилая женщина", "Старость не радость", "Боже, кто это?"

"Алла, вы и ваша семья прекрасны", – сделали комплимент и звездным супругам. В комментариях отметили, что артисты продолжают демонстрировать любовь и взаимопонимание, несмотря на слухи о разводе, передает "Пятый канал".

Недавно поклонники Пугачевой отметили, что выглядеть она стала совсем плохо. Некоторые отметили, что легендарная артистка с трудом ходит и может не дожить до совершеннолетия детей.

Карина СИРАЗОВА

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