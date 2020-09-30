Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Елена Ксенофонтова дала новое интервью. Актриса призналась, что часто изводит сама себя – виной этому личная особенность артистки. По ее словам, боль близких и друзей доставляет ей сильные страдания, но поделать с этим ничего не может.
Как заявила звезда сериала "Кухня", у нее хорошо развито критическое мышление. Также Ксенофонтова сообщила, что является эмпатом – телезвезда постоянно сопереживает другим людям, чувствуя их страдания как свои собственные.
"Бороться с этим бессмысленно, я это давно поняла" – заявила Елена.
Актриса рассказала, что отвлечься от постоянного самокопания ей помогают домашние обязанности. Ксенофонтова одна воспитывает двоих детей – сына Тимофея и дочь Софию. Кроме того, ее спасают путешествия и работа над новыми проектами.
Напомним, в этом году Ксенофонтова окончательно вышла из болезненных отношений с адвокатом Александром Рыжих. Громкий бракоразводный процесс продолжался около четырех лет. Актриса пережила настоящий кошмар: Елене даже угрожал реальный срок якобы за нападение на бывшего супруга. Однако через несколько месяцев суд полностью оправдал ее.
Рыжих оклеветал Ксенофонтову не только в этом. В суде Елене также пришлось доказывать, что она является примерной матерью и имеет постоянное место жительства.
Артистка отметила, что цель бывшего супруга – испортить ей жизнь. Поэтому актриса не уверена, что после развода муж оставит ее в покое.
Ранее появилась информация о том, что сына Ксенофонтовой Тимофея жестоко избили. В итоге звездный наследник попал в больницу.
Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики