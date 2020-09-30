Актриса принимает все близко к сердцу

Елена Ксенофонтова дала новое интервью. Актриса призналась, что часто изводит сама себя – виной этому личная особенность артистки. По ее словам, боль близких и друзей доставляет ей сильные страдания, но поделать с этим ничего не может.

Как заявила звезда сериала "Кухня", у нее хорошо развито критическое мышление. Также Ксенофонтова сообщила, что является эмпатом – телезвезда постоянно сопереживает другим людям, чувствуя их страдания как свои собственные.

"Бороться с этим бессмысленно, я это давно поняла" – заявила Елена.

Актриса рассказала, что отвлечься от постоянного самокопания ей помогают домашние обязанности. Ксенофонтова одна воспитывает двоих детей – сына Тимофея и дочь Софию. Кроме того, ее спасают путешествия и работа над новыми проектами.

Напомним, в этом году Ксенофонтова окончательно вышла из болезненных отношений с адвокатом Александром Рыжих. Громкий бракоразводный процесс продолжался около четырех лет. Актриса пережила настоящий кошмар: Елене даже угрожал реальный срок якобы за нападение на бывшего супруга. Однако через несколько месяцев суд полностью оправдал ее.

Рыжих оклеветал Ксенофонтову не только в этом. В суде Елене также пришлось доказывать, что она является примерной матерью и имеет постоянное место жительства.

Артистка отметила, что цель бывшего супруга – испортить ей жизнь. Поэтому актриса не уверена, что после развода муж оставит ее в покое.

Ранее появилась информация о том, что сына Ксенофонтовой Тимофея жестоко избили. В итоге звездный наследник попал в больницу.