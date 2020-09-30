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В Америке скончалась австралийская певица Хелен Редди. Ей было 79 лет.
О смерти артистки сообщили ее дети в "Фейсбук".
"С глубокой печалью мы сообщаем о кончине нашей любимой матери Хелен Редди днем 29 сентября 2020 года в Лос-Анджелесе" – написали наследники звезды.
Долгие годы Хелен Редди боролась с серьезным эндокринным заболеванием – болезнью Аддисона. Также последние несколько лет вокалистка страдала от деменции.
Исполнительница стала популярной благодаря хиту "I Am Woman", который стал неофициальным гимном феминисток. В конце 1972 года композиция заняла лидирующую строчку в рейтинге Billboard.
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