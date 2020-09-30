Экс-директор коллектива планирует бороться в бывшими коллегами и дальше

Сергей Нетиевский не планирует прекращать разбирательства с "Уральскими пельменями", несмотря на один за другим проигранные суды. Бывшего директора коллектива обязали выплатить еще 1,5 млн рублей. Таким образом, его долг перед командой вырос до 5 миллионов, сообщили в пресс-службе "Пельменей".

Разбирательства затянулись на три года, и Нитиевский проиграл суд. Именно издержки и составили 1,5 миллиона. В коллективе пояснили:

"Команда смогла отстоять от нападок бывшего директора свои права на архивные материалы шоу".

Сам экс-директор "Уральских пельменей" информацию о каких-либо долгах отрицает, называя ее идущей от руководства клеветой.

"В который раз заявляю: я никому не проиграл ни одного суда, они еще только предстоят",

– высказался комик. Он пояснил, что заседание проиграла компания, в которой он участвует на 50%, однако защищать свои интересы она будет и дальше, передает URA.RU.

Напомним, что конфликт юмориста с нынешним директором Евгением Орловым разгорелся из-за авторских прав. Недавно бывшие коллеги отсудили у Нетиевского почти миллион рублей.