"Позор": в эфире "Что? Где? Когда?" произошел конфуз

"Позор": в эфире "Что? Где? Когда?" произошел конфуз
Кадр youtube.com
Редакторы программы пропустили некорректный вопрос

В минувшее воскресенье состоялась первая игра осенней серии "Что? Где? Когда?". Команда Кирилла Емелина проиграла телезрителям со счетом 6:5. Поражение знатоков отчасти отказалось виной редакторов программы, которые пропустили недостоверный вопрос. На ошибку указали в Сети, раскритиковав авторов за непрофессионализм.

В первом раунде знатокам задали вопрос о химической реакции, в результате которой образуется серная кислота. В черном ящике лежали нож и лук – именно такой ответ, по версии телезрителя, должны были дать игроки. Команда Емелина в этом раунде проиграла. Один из Интернет-пользователей заметил, что верный ответ было невозможно дать.

В вопросе упоминается два вещества: 1-пропенсульфеновая кислота и 1-сульфинилпропан. Упоминаемый факт о луке, как оказалось, можно найти даже на сайте "Википедия". При этом обладая базовыми знаниями химии, можно понять: среди 20 аминокислот в живых организмах, нет ни одной, содержащей сульфоксидную группу, пишет автор поста.

Таким образом, пользователь "Пикабу" пришел к выводу: телезритель задал вопрос, основываясь на сомнительной информации из Интернета, а авторы программы не стали его проверять. Он заключил:

"Позор редакторам "Что? Где? Когда?"

Ранее в клубе "Что? Где? Когда?" произошла трагедия. Умер Михаил Смирнов – один из старейший игроков.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей Зашелов
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"обладая базовыми знаниями химии" - охренеть!
А никто не заметил, что весь этот цирк должен был заканчиваться серной кислотой?!
Т.е. мы чё, серной кислотой плачем или как?
Вопрос был дурной!
Также как и следующий - Бродский и звезды.
Бродский сказал хрень, а знатоки должны были её подтвердить?!
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