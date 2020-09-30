Редакторы программы пропустили некорректный вопрос

В минувшее воскресенье состоялась первая игра осенней серии "Что? Где? Когда?". Команда Кирилла Емелина проиграла телезрителям со счетом 6:5. Поражение знатоков отчасти отказалось виной редакторов программы, которые пропустили недостоверный вопрос. На ошибку указали в Сети, раскритиковав авторов за непрофессионализм.

В первом раунде знатокам задали вопрос о химической реакции, в результате которой образуется серная кислота. В черном ящике лежали нож и лук – именно такой ответ, по версии телезрителя, должны были дать игроки. Команда Емелина в этом раунде проиграла. Один из Интернет-пользователей заметил, что верный ответ было невозможно дать.

В вопросе упоминается два вещества: 1-пропенсульфеновая кислота и 1-сульфинилпропан. Упоминаемый факт о луке, как оказалось, можно найти даже на сайте "Википедия". При этом обладая базовыми знаниями химии, можно понять: среди 20 аминокислот в живых организмах, нет ни одной, содержащей сульфоксидную группу, пишет автор поста.

Таким образом, пользователь "Пикабу" пришел к выводу: телезритель задал вопрос, основываясь на сомнительной информации из Интернета, а авторы программы не стали его проверять. Он заключил:

"Позор редакторам "Что? Где? Когда?"

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