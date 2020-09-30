"Хамы и деграданты": Пригожин облил молодых артистов грязью

"Хамы и деграданты": Пригожин облил молодых артистов грязью
Иосиф Пригожин. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
По мнению продюсера, многие напрочь лишены чувства такта

Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием рэпера Эльмина Гулиева, более известного как Эллей. Продюсер, не стесняясь выражений, обрушился на популярных молодых исполнителей, подобных Гулиеву, с осуждением.

По словам Пригожина, они берут на себя слишком много, не имея ни малейшего представления о культуре, но, несмотря на это, пробиваются на сцену. Продюсер акцентировал внимание на том, что, к счастью, не все молодые артисты такие, передает газета "Аргументы и Факты".

Исполнитель, по мнению Иосифа Игоревича, должен не только обладать музыкальным талантом, но и владеть широкими знаниями в разных областях. Однако некоторые певцы ведут себя как хамы и невежды, и их это ни капли не смущает.

"Они деграданты, которые сами являются днищем и тянут на дно всех, включая своих поклонников" – заявил Пригожин.

Продюсер выразил озабоченность тем, что легендарных артистов постепенно вытесняет со сцены эта "гопота".

"А что и кого мы оставим после себя?" – задался вопросом супруг Валерии.

Напомним, недавно рэпер Эллей спровоцировал ДТП в центре Москвы. Автомобиль исполнителя на высокой скорости врезался в другое транспортное средство, после чего вылетел на пешеходный переход и врезался в стену здания. В результате аварии пострадали несколько человек. Парня задержали, а полиция возбудила в отношении него уголовное дело. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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