Евдокименко поздравил звездную маму с днем Ангела

Совсем недавно София Ротару отпраздновала свое 73-летие. День рождения "хуторянка" провела в кругу семьи. Фотографии в соцсетях певица публикует редко, поэтому как она выглядит сейчас, показал сын Руслан Евдокименко.

Наследник поздравил маму и дочь Софию с именинами, опубликовал снимок с семейного торжества. В кадре Ротару позирует со своей внучкой, которая приезжала из США в Киев, чтобы провести время со знаменитой бабушкой.

"Именины моих любимых Софии-старшей и Софии-младшей! Будьте здоровы и счастливы! Вы – лучшие!"

– написал Евдокименко в "Инстаграм". К поздравлениям присоединились подписчики сына Ротару:

"Лучшие", "Красавицы. С праздником", "Пусть добрый Ангел их оберегает и никогда не покидает!", "Передавайте самым лучшим на свете Софиям наши поздравления!"

София Ротару с каждым годом выглядит намного моложе, считают ее поклонники. В чем секрет красоты артистки, неизвестно – кто-то полагает, что дело в наследственности, а кто-то рассуждает о помощи специалистов.

Недавно известный врач рассказал о процедурах, которые делала певица, а также оценил профессионализм коллег.