"Аппетитная": Толкалина показала себя топлес

"Аппетитная": Толкалина показала себя топлес
Любовь Толкалина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Подписчики актрисы остались довольны

Любовь Толкалина нечасто радует своих поклонников откровенными фотографиями. Сегодня актриса опубликовала в "Инстаграм" смелый снимок, чем восхитила пользователей Сети.

На черно-белой фотографии Толкалина позирует топлес. Телезвезда повернулась к камере спиной и прикрыла грудь руками. Артистка улыбается, лукаво смотря на фотографа.

Подписчики актрисы пришли в восторг от данного снимка.

"Красивое фото. Продолжайте", "Аппетитная", "Потрясная!!! Улыбка огонь!!!" – завалили Толкалину комплиментами подписчики.

Многие под этим постом поздравили актрису с Днем Ангела. Сегодня именины справляют носительницы имен Вера, Надежда, Любовь и София.

Напомним, недавно Толкалина рассталась с британским композитором Саймоном Бассом. Об их романе стало известно в ноябре 2019 года. Предыдущим избранником актрисы был Вячеслав Манучаров. Также Любовь состояла в незарегистрированном браке с кинорежиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у пары родилась дочь Мария.

В начале сентября звездная наследница сыграла свадьбу. Избранником девушки стал Никита Кузьмин. Свадебная церемония состоялась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Ранее появилась информация о том, что Любовь Толкалина предстала перед своими поклонниками с окровавленным лицом. Оказалось, что актриса участвует в каких-то съемках. Однако раскрывать будущий проект телезвезда не стала. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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