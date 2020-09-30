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Любовь Толкалина нечасто радует своих поклонников откровенными фотографиями. Сегодня актриса опубликовала в "Инстаграм" смелый снимок, чем восхитила пользователей Сети.
На черно-белой фотографии Толкалина позирует топлес. Телезвезда повернулась к камере спиной и прикрыла грудь руками. Артистка улыбается, лукаво смотря на фотографа.
Подписчики актрисы пришли в восторг от данного снимка.
"Красивое фото. Продолжайте", "Аппетитная", "Потрясная!!! Улыбка огонь!!!" – завалили Толкалину комплиментами подписчики.
Многие под этим постом поздравили актрису с Днем Ангела. Сегодня именины справляют носительницы имен Вера, Надежда, Любовь и София.
Напомним, недавно Толкалина рассталась с британским композитором Саймоном Бассом. Об их романе стало известно в ноябре 2019 года. Предыдущим избранником актрисы был Вячеслав Манучаров. Также Любовь состояла в незарегистрированном браке с кинорежиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у пары родилась дочь Мария.
В начале сентября звездная наследница сыграла свадьбу. Избранником девушки стал Никита Кузьмин. Свадебная церемония состоялась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.
Ранее появилась информация о том, что Любовь Толкалина предстала перед своими поклонниками с окровавленным лицом. Оказалось, что актриса участвует в каких-то съемках. Однако раскрывать будущий проект телезвезда не стала.
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