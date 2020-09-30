Ведущий записал откровенное видео и поплатился

Андрей Малахов шокировал своих поклонников. В этот раз ведущий "Прямого эфира" обнажился ради того, чтобы снять тренд, набирающий популярность в "Тик-токе".

Мужчина с голым торсом стоит в ванной и держит в руках полотенце. Он исполнил простой танец и "поманил" своих зрителей к себе. Ролик уже набрал почти 9 миллионов просмотров.

"Всем хорошего дня!" – подписал видео Малахов.

Пользователи социальной сети пошутили, что теперь знают, почему их старшие родственники всегда смотрят передачи с его участием. "Не показывайте это моей бабушке, пожалуйста", "Я готова драться с бабушками за сердце Андрюши Малахова", "Ого, вот и смотри спокойно "Пусть говорят" после такого", "Моей мамы краш, и теперь мой", "Поэтому моя бабуля не пропускает "Прямой эфир", – пошутили в комментариях.



Однако большая часть подписчиков Малахова решила, что ему не стоит снимать такие видео, поскольку это выглядит очень странно. "Дядь Андрюш, ты чего...", "Мне некомфортно", "Дедуль, ну ты чего. Опять рубаху потерял?", "Вот это я точно не хотела видеть", – раскритиковали ведущего пользователи.

Однако сам ведущий никак не реагирует на острые комментарии. В последнее время он все чаще стал снимать видео в "Тик-токе", в том числе и с известными блоггерами.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Андрей Малахов.