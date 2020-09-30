"Звезды на карантине": снимок резко располневшей "Ворониной" ошеломил публику

"Звезды на карантине": снимок резко располневшей "Ворониной" ошеломил публику
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Волкова показала второй подбородок и пухлые щеки

Екатерина Волкова решила позабавить своих подписчиков. На странице в соцсети звезда телесериала "Воронины" выложила кадр, на котором показала, как могла бы выглядеть, если бы набрала очень много лишних килограммов. Специфической фотообработке подверглись и родные знаменитости.

На забавном снимке артистка позирует в компании дочери Лизы и мужа Андрея Карпова. Счастливое семейство разлеглось на залитой солнцем лужайке. Снизу расположился супруг, на него облокотилась Екатерина, а сверху примостилась звездная наследница.

Лица всех троих увеличены примерно в полтора раза. Екатерина обзавелась двойным подбородком и внушительного размерами щеками. Лицо Андрея пышет здоровьем мужчины, который весьма "в теле". Дочка тоже получила при обработке фото пышные щечки.

"Повешу на холодильник с напоминанием, что после 6 мы не едим...", - пошутила под постом Волкова.

Подписчики по достоинству оценили чувство юмора своей любимцы и тоже поупражнялись в остроумии в комментариях к фото.


"Звезды на карантине", "Фамилию нужно сменить. Не Волковы, а Хомяковы!", "После второй волны коронавируса", – веселятся фанаты.

Недавно звезда "Ворониных" выложила последнее видео с покойным Борисом Клюевым.

Ольга ФЕДОРОВА

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