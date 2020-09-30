Автору "Фунтика" был 81 год

Стало известно, что сегодня, 30 сентября, не стало известного детского писателя Валерия Шульжика, который подарил взрослым и детям историю про поросенка "Фунтика".

Шульжик скончался в одной из московских больниц, передает "РЕН ТВ". Мужчина долгое время болел и в последние месяцы своей жизни не вставал с кровати.

Автор "Фунтика" написал более 20 книг и сотни детских стихов.

Напомним, что не так давно после долгой болезни не стало писателя Владислава Крапивина.