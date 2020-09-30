Опубликовано предсмертное фото утонувшей дочки Конкина

Опубликовано предсмертное фото утонувшей дочки Конкина
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Снимок был сделан за день до гибели девушки

Вчера, 29 сентября, состоялись похороны дочери Владимира Конкина Софии. Родные и близкие девушки тяжело переживают ее утрату. Сегодня жених Софии выложил фотографии, которые были сделаны незадолго до ее гибели. 

Мужчина опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены он и София. Свою  страницу в "Инстаграм" возлюбленный погибшей Конкиной создал совсем недавно, СМИ решили, что аккаунт принадлежит именно ему, поскольку сейчас Михаил выкладывает только совместные снимки с Софией. Но пока нельзя сказать наверняка, что страницу ведет именно жених девушки. 

На снимке пара обнимается и выглядит очень счастливой. Избранник девушки держит камеру и прижимает дочку Владимира Конкина к себе, а она робко улыбается. 

"Это последние наши фото сделанные за день до трагедии", – подписал снимки Михаил. 

Напомним, что София ушла из жизни 24 сентября. Дочери Владимира Конкина стало плохо в бассейне, поэтому она начала тонуть. 

Сейчас выясняются обстоятельства ее гибели. Отец Софии уверен, что его дочь убили, потому что результаты вскрытия показали, что гибель звездной наследницы не была несчастным случаем. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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